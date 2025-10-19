Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Municipalité de Mtskheta, Géorgie

6 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Saguramo, Géorgie
Maison 4 chambres
Saguramo, Géorgie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
2-storied 400 sq.m new-constructed private house for sale in Saguramo, located on a 500 sq.m…
$190,000
Maison 3 chambres dans Saguramo, Géorgie
Maison 3 chambres
Saguramo, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
230 m23 chambres2 salles de bains220 000 $
$220,000
Maison 6 chambres dans Tserovani, Géorgie
Maison 6 chambres
Tserovani, Géorgie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
2-storied 400 sq.m. private house for sale in Mtskheta region, Tserovani, located on 4 ha la…
$1,50M
Maison 5 chambres dans Saguramo, Géorgie
Maison 5 chambres
Saguramo, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
Nombre d'étages 2
2-storied 380 sq.m. new-constructed private house for sale in Saguramo, Arashenda, located o…
$382,000
Villa 5 chambres dans , Géorgie
Villa 5 chambres
, Géorgie
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 249 m²
Nombre d'étages 3
Villa à vendre à Mukhatskaro, Lisi vue York Towers complexe. La villa est proche du Lisi Eve…
$430,000
Maison 4 chambres dans Saguramo, Géorgie
Maison 4 chambres
Saguramo, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 1
1-storied 340 sq.m. new-constructed private house for sale in Saguramo, 5 rooms (4 bedrooms …
$670,000
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Mtskheta, Géorgie

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
