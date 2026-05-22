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Nouveaux bâtiments à vendre en Lanchkhuti Municipality

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Grigoleti, Géorgie
depuis
$310,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Villas à vendre à Grigoleti dans le complexe ECO Hotels. Le projet de la station Armoniya se distingue par un design unique de villas et de chambres luxueuses sur la côte de la mer Noire.Chacune des 34 villas a son propre code cadastral, car toutes les villas sont isolées et privées.Le paiem…
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GulfStream
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