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Maisons avec terrasse à vendre en kveda sameba, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Peria, Géorgie
Maison 4 chambres
Peria, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 240 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Maison de 3 étages avec vue panoramique sur la mer, les montagnes et la ville de Ba…
$650,000
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Agence
FA real estate
Langues
Русский
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Caractéristiques des propriétés en kveda sameba, Géorgie

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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