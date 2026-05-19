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Maisons à vendre en kveda sameba, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Maison dans Peria, Géorgie
Maison
Peria, Géorgie
Surface 240 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Maison de 3 étages avec vue panoramique dans la région de FeriaSituation: quartier …
$650,000
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Agence
FA real estate
Langues
Русский
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Caractéristiques des propriétés en kveda sameba, Géorgie

Bon marché
Luxe
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