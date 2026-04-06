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Chalets avec garage à vendre en Kobuleti Municipality, Géorgie

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Chakvi, Géorgie
Chalet 4 chambres
Chakvi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 238 m²
Nombre d'étages 3
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$190,000
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Caractéristiques des propriétés en Kobuleti Municipality, Géorgie

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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