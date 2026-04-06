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Chalets à vendre en Kobuleti Municipality, Géorgie

3 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Chaisubani, Géorgie
Chalet 3 chambres
Chaisubani, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Nombre d'étages 1
À vendre est une maison d'habitation neuve compacte, très rationnellement conçue avec des ré…
$220,000
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Chalet 4 chambres dans Chakvi, Géorgie
Chalet 4 chambres
Chakvi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 238 m²
Nombre d'étages 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Chalet 2 chambres dans Tsikhisdziri, Géorgie
Chalet 2 chambres
Tsikhisdziri, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 1
A vendre est une bonne maison construite sur les technologies modernes (imperméabilisation, …
$170,000
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Caractéristiques des propriétés en Kobuleti Municipality, Géorgie

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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