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Appartements près du club de golf à vendre en Kobuleti Municipality, Géorgie

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Kobuleti
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Chakvi
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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kobuleti, Géorgie
Appartement 1 chambre
Kobuleti, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 8/28
Wellness Resort Swiss Clinic 5* KOBULEI20% d'acompte = 12 200 USDStudio 35 m2 - 61 000 $ USD…
$60,000
T.V.A.
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Types de propriétés en Kobuleti Municipality

studios
1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Kobuleti Municipality, Géorgie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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