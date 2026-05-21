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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Kobuleti, Géorgie
Studio 1 chambre
Kobuleti, Géorgie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 4/8
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Types de propriétés en Kobuleti Municipality

studios
1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Kobuleti Municipality, Géorgie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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