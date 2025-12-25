Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Municipalité de Khelvatchaouri
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Studios à vendre en Municipalité de Khelvatchaouri, Géorgie

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 15/15
A vendre un studio confortable avec surface de réparation design de 48.5 m2. Le studio est d…
$139,680
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 15/15
Spacieux studio avec surface de réparation design de 60 mètres carrés est à vendre. Le studi…
$172,800
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Khelvatchaouri, Géorgie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller