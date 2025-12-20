  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Municipalité de Doucheti

Nouveaux bâtiments à vendre en Municipalité de Doucheti

Pasanauri
1
Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Merab Kostava Street, Géorgie
depuis
$125,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Wyndham Garden & Wellness est un atout stratégiquement important et géré par des professionnels qui combine la stabilité opérationnelle garantie du plus grand réseau hôtelier au monde avec une qualité de construction sans précédent. Investir dans ce projet offre un revenu passif stable, une …
Geo Estate
