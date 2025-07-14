  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Hôtel Wellness by Wyndham Garden

Hôtel Wellness by Wyndham Garden

Merab Kostava Street, Géorgie
depuis
$125,000
BTC
1.4868501
ETH
77.9321715
USDT
123 585.5632288
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
20
Laisser une demande
ID: 33063
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Merab Kostava Street, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
Complexes similaires
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batoumi, Géorgie
depuis
$155,000
T.V.A.
Vous regardez
Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Merab Kostava Street, Géorgie
depuis
$125,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Afficher tout Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batoumi, Géorgie
depuis
$155,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 28
Surface 30 m²
Possibilité d'investissement en Géorgie Le premier hôtel 5 étoiles Rotana, situé sur la première ligne de front de mer à Gonio, Batumi, est le quartier qui connaît la croissance la plus rapide.Pourquoi cette offre est unique :Revenus de l'ensemble de l'inventaire des pièces, pas seulement vo…
Développeur
Pontus Development
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Pontus Development
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications