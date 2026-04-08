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Restaurants à vendre en Adjarie, Géorgie

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Restaurant 70 m² dans Batoumi, Géorgie
Restaurant 70 m²
Batoumi, Géorgie
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
Vegetarian establishment for sale in the heart of old Batumi. The cafe has been open for 2 y…
$17,000
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Restaurant 324 m² dans Batoumi, Géorgie
Restaurant 324 m²
Batoumi, Géorgie
Surface 324 m²
Nombre d'étages 1
Three existing cafes in the city of Akhalkalaki are for sale. Ready-made business in a busy …
$450,000
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Restaurant 720 m² dans Batoumi, Géorgie
Restaurant 720 m²
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Surface 720 m²
Nombre d'étages 25
Les locaux commerciaux généraux sont à vendre dans la zone la plus prestigieuse de la statio…
$1,44M
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