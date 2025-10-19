Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Chakvi
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Chakvi, Géorgie

5 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Chakvi, Géorgie
Villa 4 chambres
Chakvi, Géorgie
Chambres 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Chakvi, Géorgie
Villa 2 chambres
Chakvi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Nombre d'étages 2
We present you luxurious villas in the chalk on the Black Sea coast! The construction site o…
$300,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa 3 chambres dans Chakvi, Géorgie
Villa 3 chambres
Chakvi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 271 m²
Nombre d'étages 2
We present you luxurious villas in the chalk on the Black Sea coast! The construction site o…
$300,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Monte OnlineMonte Online
Villa 3 chambres dans Chakvi, Géorgie
Villa 3 chambres
Chakvi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 309 m²
Nombre d'étages 2
VILLA CHAQUILieu de construction: Chakvi.Entre Mahinjauri et Kobuleti. 18 km de Batumi (25mi…
$324,885
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Chakvi, Géorgie
Villa 2 chambres
Chakvi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons de luxueuses villas à Chakvi sur la côte de la mer Noire ! Le site de c…
$300,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller