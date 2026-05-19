Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Buknari
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Buknari, Géorgie

;
2 propriétés total trouvé
Chalet 1 chambre dans Buknari, Géorgie
Chalet 1 chambre
Buknari, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est un chalet indépendant de 2 étages à Buknari (près de Chakvi).📐 Superficie du ch…
$188,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FA real estate
Langues
Русский
Chalet dans Tsikhisdziri, Géorgie
Chalet
Tsikhisdziri, Géorgie
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est un chalet indépendant de 2 étages à Buknari (près de Chakvi).📐 Superficie du ch…
$188,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FA real estate
Langues
Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller