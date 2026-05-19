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Propriétées résidentielles à vendre en Buknari, Géorgie

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4 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Tsikhisdziri, Géorgie
Maison 2 chambres
Tsikhisdziri, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 98 m²
Nombre d'étages 1
Adresse exacte: Maison nouvellement construite à Tsikhisdziri.En vente une maison nouvelleme…
$175,000
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Chalet 1 chambre dans Buknari, Géorgie
Chalet 1 chambre
Buknari, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est un chalet indépendant de 2 étages à Buknari (près de Chakvi).📐 Superficie du ch…
$188,000
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Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FA real estate
Langues
Русский
Appartement 1 chambre dans Tsikhisdziri, Géorgie
Appartement 1 chambre
Tsikhisdziri, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 7/12
Appartement à vendre dans le complexe "Bamboo Beach Tsikhisdziri" - un hôtel moderne de 12 é…
$123,000
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International Property AlertInternational Property Alert
Chalet dans Tsikhisdziri, Géorgie
Chalet
Tsikhisdziri, Géorgie
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est un chalet indépendant de 2 étages à Buknari (près de Chakvi).📐 Superficie du ch…
$188,000
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