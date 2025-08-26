Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Batoumi, Géorgie

1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 5
Description A Batoumi dans la rue. Zurab Gorgiladze, en plein centre, un appartement luxueu…
Prix ​​sur demande
