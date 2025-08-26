Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Batoumi, Géorgie

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 112 m²
Sol 4/5
Garden Residence est un complexe hôtelier de luxe 5 * avec des services tout compris de Wynd…
$595,946
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 734 m²
Sol 19/19
A vendre un appartement lumineux et spacieux de cinq à six pièces au 19ème étage du complexe…
$578,000
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 1/3
Triplex à vendre au coeur de la vieille ville de la station balnéaire de Batoumi, à 200 mètr…
$155,000
TekceTekce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 734 m²
Sol 19/19
A vendre un appartement lumineux et spacieux de cinq à six pièces avec vue, au 19ème étage d…
$629,500
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 4/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$703,674
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 4/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$145,172
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 5
Description A Batoumi dans la rue. Zurab Gorgiladze, en plein centre, un appartement luxueu…
Prix ​​sur demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 4/5
Garden Residence est un complexe hôtelier 5* de luxe avec des services tout compris de Wyndh…
$556,678
