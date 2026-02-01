Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Batoumi, Géorgie

25 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
Nombre d'étages 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 107 m²
Nombre d'étages 2
The luxurious Taunhaus house is only 300 meters from Batuma Boulevard and the beach at an at…
$155,730
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 178 m²
Nombre d'étages 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
OneOne
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 281 m²
Nombre d'étages 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 281 m²
Nombre d'étages 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$168,300
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate near the Botanical Ga…
$176,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
TekceTekce
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
We present you a new unique investment project of suburban real estate in the most promising…
$175,998
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet dans Batoumi, Géorgie
Chalet
Batoumi, Géorgie
Surface 201 m²
Nombre d'étages 2
Ouvrez la porte au monde luxueux des hébergements prestigieux à Batoumi. Nous présentons à v…
$228,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 239 m²
Nombre d'étages 3
The new project from Batumi Investment. The prices are indicated in the black frame. This …
$211,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Vienna PropertyVienna Property
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 264 m²
Nombre d'étages 2
Buying a cottage in our village in Gonio is a profitable investment that provides a stable i…
$220,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 128 m²
Nombre d'étages 2
The new residential complex offering comfortable housing a few minutes from the sea. the a…
$174,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 159 m²
Nombre d'étages 2
$125,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 272 m²
Nombre d'étages 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate in the most promising…
$188,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 4
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,959
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nombre d'étages 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 281 m²
Nombre d'étages 3
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nombre d'étages 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 4 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 4 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 174 m²
Nombre d'étages 3
Un complexe résidentiel moderne situé au centre de Batoumi, offrant un espace pratique pour …
$300,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
Nombre d'étages 3
The residential complex of only 15 towerhouses on the slope of a mountain with panoramic vid…
$249,390
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 281 m²
Nombre d'étages 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$168,300
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 185 m²
Nombre d'étages 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate in the most promising…
$176,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 281 m²
Nombre d'étages 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$238,425
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet dans Batoumi, Géorgie
Chalet
Batoumi, Géorgie
Nombre d'étages 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$322,124
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Chalet 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 191 m²
Nombre d'étages 2
of the residential complex of only 15 towerhouses on the slope of a mountain with panoramic …
$249,390
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Chalet 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Chalet 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Présentation d'un complexe de pays  dans le style Grange !Village − un projet architectural …
$135,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Atlas property
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית

Caractéristiques des propriétés en Batoumi, Géorgie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller