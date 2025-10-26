Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Bakuriani, Géorgie

3 propriétés total trouvé
Maison dans Bakuriani, Géorgie
Maison
Bakuriani, Géorgie
Surface 363 m²
Nombre d'étages 2
Deux belles propriétés (un seul terrain) sont à vendre dans la station de ski de Bakuriani, …
$254,100
Chalet 6 chambres dans Bakuriani, Géorgie
Chalet 6 chambres
Bakuriani, Géorgie
Nombre de pièces 6
Surface 127 m²
Nombre d'étages 2
Chalet à deux étages à vendre à Bakuriani Superficie : 127 m² en état de charpente noire …
$120,000
Maison 6 chambres dans 17, Géorgie
Maison 6 chambres
17, Géorgie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
Maison à vendre dans le centre de Bakouriani avec un grand terrain!La maison est entièrement…
$105,000
