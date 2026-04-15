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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Adjarie, Géorgie

Batoumi
7
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9 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 485 m²
Sol 19/19
A vendre est un appartement lumineux, spacieux de cinq ou six pièces, au 19ème étage du comp…
$578,000
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$295,388
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Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 4/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Sol 4/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
$365,900
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 4/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
$75,250
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$246,456
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Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Melrose VillasMelrose Villas
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$256,725
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Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 4/5
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusi…
Prix ​​sur demande
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Batoumi, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 734 m²
Sol 19/19
A vendre un appartement lumineux et spacieux de cinq à six pièces avec vue, au 19ème étage d…
$629,500
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Caractéristiques des propriétés en Adjarie, Géorgie

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