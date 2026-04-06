Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Adjarie
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Adjarie, Géorgie

Batoumi
3
4 propriétés total trouvé
Bureau 81 m² dans Batoumi, Géorgie
Bureau 81 m²
Batoumi, Géorgie
Surface 81 m²
Nombre d'étages 26
A spacious, fully equipped office is for sale in a prestigious area of ​​Batumi, in the elit…
$160,000
Laisser une demande
Bureau 285 m² dans Batoumi, Géorgie
Bureau 285 m²
Batoumi, Géorgie
Surface 285 m²
Nombre d'étages 1
Les locaux commerciaux sont situés dans l'une des rues principales de la ville, Bagrationi s…
$505,750
Laisser une demande
Bureau 50 m² dans Batoumi, Géorgie
Bureau 50 m²
Batoumi, Géorgie
Surface 50 m²
Nombre d'étages 12
Commercial premises for rent in the new Office Center on the street. Mamuladze. Premises of …
$800
Laisser une demande
Bureau 57 m² dans Batoumi, Géorgie
Bureau 57 m²
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 1
Une pièce brillante et spacieuse dans le complexe résidentiel de Batumi View est vendue au d…
$112,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Adjarie

propriété commerciale
restaurants
hôtels
immeubles de placement
Realting.com
Aller