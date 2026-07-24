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Immobilier commercial en Adigeni, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 3 314 m² dans Adigeni, Géorgie
Propriété commerciale 3 314 m²
Adigeni, Géorgie
Surface 3 314 m²
📍 Terrain d'investissement de 3 314 m2 avec bâtiments - AdigeniUn terrain non agricole avec …
$250,000
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SAMO GROUP
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