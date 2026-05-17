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Maisons avec jardin à vendre en Nice, France

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Roquebrune-Cap-Martin
6
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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avec Garage
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