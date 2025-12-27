Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Nice
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Nice, France

Roquebrune-Cap-Martin
3
23 propriétés total trouvé
Villa 12 chambres dans Avenue Sir Winston Churchill, France
Villa 12 chambres
Avenue Sir Winston Churchill, France
Nombre de pièces 12
Surface 320 m²
Villa exceptionnelle dans le style de Belle Époque - Vue panoramique sur Monaco et la mer Mé…
$8,18M
Villa 4 chambres dans Nice, France
Villa 4 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Two -level villa with   large section, pool and sea views in the prestigious area of ​​villa…
$18,39M
Villa 7 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 7 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
Villa with a sea view near the city of Wilfransh-Sur-Mer. Price:   19   000000,--
$20,55M
Villa 3 chambres dans Moyenne Corniche, France
Villa 3 chambres
Moyenne Corniche, France
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 415 m²
A quelques minutes de Monaco - Villa exceptionnelle à Ez avec vue panoramique sur la merSitu…
$4,68M
Villa 6 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 6 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Villa de luxe à vendre - Propriété unique à deux pas du Grand Hôtel Four SeasonsDécouvrez ce…
Prix ​​sur demande
Villa 6 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 6 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 6
Nombre d'étages 2
Painting villa in Saint-Jan-Cap-Ferra   with a spacious living room and 6 bedrooms in a mode…
$8,11M
Villa 3 chambres dans La Turbie, France
Villa 3 chambres
La Turbie, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 3
Limitrophe Monaco, paradis de Golfe bleu. Une perle rare ! Telle pourrait être la descriptio…
$1,23M
Villa 4 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 4 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Villa moderne et confortable, surface habitable totale de 300 mètres carrés.m. avec vue impr…
$9,77M
Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 368 m²
NICE - Mont Boron Très belle villa moderne construite en 2014 d'environ 250m2 sur un terrain…
$5,80M
Villa 3 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 3 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Pour les amoureux de la nature seulement ! Dans le plus beau et exclusif quartier de la Côte…
$1,54M
Villa 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Unique maison avec vue mer panoramique et la vue les collines verdoyantes. Maison provençale…
$2,85M
Villa 6 chambres dans Nice, France
Villa 6 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 6
Surface 141 m²
Villa nouvellement construite située sur les collines de Nice avec vue mer. Grand séjour ave…
$1,00M
Villa 7 chambres dans Nice, France
Villa 7 chambres
Nice, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 300 m²
Villa avec vue magnifique sur la baie d'Ange à Nice, surface habitable 300 m2. Situé dans un…
$7,98M
Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxueuse villa moderne idéalement située dans le prestigieux domaine du Mont Boron à deux pa…
$7,24M
Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 000 m²
Vente d'un domaine suburbain de 118 hectares au milieu de la nature en silence et en tranqui…
$2,05M
Villa 7 chambres dans Cap-d'Ail, France
Villa 7 chambres
Cap-d'Ail, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Une maison solide de 400 m2 avec vue panoramique sur la mer et la côte méditerranéenne de Fr…
$9,77M
Villa 6 chambres dans Nice, France
Villa 6 chambres
Nice, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 310 m²
This house of approximately 310 sqm is located on a private estate in the heart of Guyraut, …
$3,50M
Villa 10 chambres dans Nice, France
Villa 10 chambres
Nice, France
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 600 m²
Nombre d'étages 3
Vente du domaine dans l'un des quartiers prestigieux de Nice. Le domaine se compose de 2 mai…
$7,76M
Villa 7 chambres dans Beaulieu-sur-Mer, France
Villa 7 chambres
Beaulieu-sur-Mer, France
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Beautiful villa 200 m2   in a closed residence in   Center for Bolio-Sur-Mer. the villa c…
$2,90M
Villa 7 chambres dans Èze, France
Villa 7 chambres
Èze, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 350 m²
Sol 2
Vente d'une villa sur les collines d'Ez avec vue imprenable sur la péninsule du Cap Ferra, l…
$8,31M
Villa 7 chambres dans Cap-d'Ail, France
Villa 7 chambres
Cap-d'Ail, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 506 m²
Nombre d'étages 4
Vente de manoirs au Cap d'Ai avec vue panoramique sur la mer, à 5 minutes en voiture de Mona…
$30,71M
Villa 7 chambres dans Beaulieu-sur-Mer, France
Villa 7 chambres
Beaulieu-sur-Mer, France
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Beautiful villa 200 m2   in a closed residence in   Center for Bolio-Sur-Mer. the villa c…
$2,90M
Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 237 m²
Construit sur la dernière technologie avec des matériaux de qualité, une villa moderne à 20 …
$5,29M
Caractéristiques des propriétés en Nice, France

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
