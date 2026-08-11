Permis de résidence en France

À propos du programme d'immigration

French Tech Founder Talent Visa est un programme destiné aux entrepreneurs, experts et professionnels ayant une solide expérience professionnelle qui envisagent de créer et de développer un projet innovant en France.

Le programme fait partie de la catégorie des talents Passeport Talent / Carte et vous permet d'obtenir un permis de séjour de quatre ans pour le candidat principal et les membres de sa famille.

La condition principale est l'existence d'un projet économique innovant qui sera mis en œuvre en France et qui sera préalablement reconnu par un État français ou un organisme public autorisé.

EU Unlockr est spécialisé dans l'accompagnement des demandeurs vers les programmes d'immigration français depuis 2021. L'entreprise aide à évaluer le profil professionnel du demandeur, à développer et adapter le projet, à préparer les documents, à obtenir la reconnaissance nécessaire et à suivre la procédure de délivrance d'un visa et d'une carte de séjour.

Le coût comprend le soutien complet du programme. L'achat de biens immobiliers et un investissement fixe de 300 000 euros pour cette catégorie de permis de séjour ne sont pas requis.