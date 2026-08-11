  1. Realting.com
  2. France
  3. Programmes d'immigration
  4. Permis de résidence en France

Permis de résidence en France

France France
Durée du processus: depuis 5 months
Frais: depuis
$17,126
;
Permis de résidence en France
Permis de résidence
Laisser une demande

À propos du programme d'immigration

French Tech Founder Talent Visa est un programme destiné aux entrepreneurs, experts et professionnels ayant une solide expérience professionnelle qui envisagent de créer et de développer un projet innovant en France.

Le programme fait partie de la catégorie des talents Passeport Talent / Carte et vous permet d'obtenir un permis de séjour de quatre ans pour le candidat principal et les membres de sa famille.

La condition principale est l'existence d'un projet économique innovant qui sera mis en œuvre en France et qui sera préalablement reconnu par un État français ou un organisme public autorisé.

EU Unlockr est spécialisé dans l'accompagnement des demandeurs vers les programmes d'immigration français depuis 2021. L'entreprise aide à évaluer le profil professionnel du demandeur, à développer et adapter le projet, à préparer les documents, à obtenir la reconnaissance nécessaire et à suivre la procédure de délivrance d'un visa et d'une carte de séjour.

Le coût comprend le soutien complet du programme. L'achat de biens immobiliers et un investissement fixe de 300 000 euros pour cette catégorie de permis de séjour ne sont pas requis.

Avantages
Durée du processus
Durée du processus
depuis 5 months
Frais
Frais
depuis
$17,126
Durée
Durée
48 months
Vous regardez
Permis de résidence en France
France France
depuis
$17,126
Posez toutes vos questions
Soumettez votre demande à un consultant en immigration
Merci! Votre demande a été acceptée
Dos Laisser une demande
Autres programmes d'immigration
Permis de résidence
France FIP Residence Permit
France FIP Residence Permit
France France
depuis
$16,500
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 2 months
Déverrouillez votre voyage: Obtenez votre permis de séjour français avec facilité Rêvez-vous de vivre le charme, la culture et la sophistication de la France? Votre voyage commence par l'obtention d'un permis de séjour français, en particulier le visa visiteur. Que vous envisagiez de retr…
Consultant en immigration
Luxe Real Estate
Laisser une demande
Permis de résidence
Permis de résidence en France
Permis de résidence en France
France France
depuis
$19,772
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 5 months
Bienvenue chez EU Unlockr Depuis 2021, EU Unlockr est un expert reconnu accompagné de familles et d'entrepreneurs. Les investisseurs cherchent un moyen sûr et transparent d'obtenir un permis de séjour en France. Nous sommes une entreprise entièrement spécialisée en France, avec le succès …
Consultant en immigration
Eu-Unlockr
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Consultant en immigration
Eu-Unlockr
Langues
English, Русский
Permis de résidence
Permis de résidence en France
Permis de résidence en France
France France
depuis
$17,625
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 5 months
Bienvenue chez EU UnlockrDepuis 2021, EU Unlockr est un expert reconnu accompagné de familles et d'entrepreneurs.Les investisseurs cherchent un moyen sûr et transparent d'obtenir un permis de séjour en France.Nous sommes une entreprise entièrement spécialisée en France, avec le succès de nos…
Consultant en immigration
Eu-Unlockr
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Consultant en immigration
Eu-Unlockr
Langues
English, Русский