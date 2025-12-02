Permis de résidence en France

À propos du programme d'immigration

Bienvenue chez EU Unlockr

Depuis 2021, EU Unlockr est un expert reconnu accompagné de familles et d'entrepreneurs.

Les investisseurs cherchent un moyen sûr et transparent d'obtenir un permis de séjour en France.

Nous sommes une entreprise entièrement spécialisée en France, avec le succès de nos programmes.

92%.

Nos solutions sont un service clé en main, une transparence totale et une approche individuelle.

Chaque client. Quel que soit votre objectif :

Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent créer leur propre entreprise en France.

Il fournit un permis de séjour de longue durée (jusqu'à 4 ans) et un chemin clair vers l'obtention du français.

la citoyenneté dans 5 ans. Unlockr de l'UE fournit un soutien complet - du développement d'une idée d'entreprise

et le plan d'affaires avant l'inscription de la société et l'ouverture de compte.

Principaux avantages

Accès à l'éducation gratuite.

Accès aux soins de santé, aux services bancaires et sociaux.

Procédure simple pour prolonger le permis de séjour.

Vous pouvez demander la citoyenneté française dans 5 ans.

Service clé en main : enregistrement de l'entreprise, ouverture de comptes bancaires professionnels et personnels.

Le siège social de EU Unlockr est situé à Paris, et certains spécialistes sont en Russie.

Il fournit un soutien pratique et compréhensible aux clients locaux. Notre multilingue

L'équipe vous accompagne à chaque étape - de la première consultation à la réinstallation réussie.