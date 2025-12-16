  1. Realting.com
Permis de résidence en France

France France
Durée du processus: depuis 5 months
Frais: depuis
$17,625
Permis de résidence en France
Permis de résidence
À propos du programme d'immigration

Bienvenue chez EU Unlockr
Depuis 2021, EU Unlockr est un expert reconnu accompagné de familles et d'entrepreneurs.
Les investisseurs cherchent un moyen sûr et transparent d'obtenir un permis de séjour en France.
Nous sommes une entreprise entièrement spécialisée en France, avec le succès de nos programmes.
92%.
Nos solutions sont un service clé en main, une transparence totale et une approche individuelle.
Chaque client. Quel que soit votre objectif :

French Tech Fondateur Talent Visa - le programme parfait pour les entrepreneurs et les travailleurs qualifiés
des spécialistes (ingénieurs, spécialistes des technologies de l'information, financiers, etc.) qui envisagent de lancer une initiative novatrice
projet en France. Si vous n'avez pas votre propre projet, notre équipe sélectionnera et développera pour vous.
Une solution complète qui répond à vos exigences de profil et de programme. Contrairement au programme.
Talent – permis de séjour par l'ouverture d'entreprise, il n'y a pas d'investissement initial requis – assez
Un projet innovant approuvé par le ministère français de l'Economie.


Principaux avantages

  • Permis de séjour jusqu'à 4 ans pour toute la famille (le conjoint a droit au travail, les enfants ont accès
  • des écoles gratuites).
  • Il n'y a pas d'exigences initiales en matière d'investissement.
  • Révision accélérée : L'approbation préalable est possible dans un délai d'un mois.
  • Accès complet aux soins de santé, aux services bancaires et sociaux.
  • Vous pouvez demander la citoyenneté française dans 5 ans.
depuis 5 months
depuis
$17,625
48 months
