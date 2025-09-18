À propos du développeur

V2 DÉVELOPPEMENT

De son passé glorieux à un présent solide et un avenir encore plus prometteur, V2 DEVELOPPEMENT est la société de développement résidentiel No1 en Grèce.

DEVELOPPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ LUXURIQUE EN GRÈCE

Un successeur d'ERGON, la société qui depuis 1962 a défini le secteur immobilier en Grèce, V2 DEVELOPPEMENT a vendu plus de 7000 actifs immobiliers dans une large gamme d'ap-plications, allant du résidentiel et de détail aux hôtels et entrepôts pour un total de 4.5 millions de mètres carrés. V2 DEVELOPPEMENT offre un rendement financier inégalé et la fierté de posséder des actifs tout en améliorant la satisfaction des clients, des collectivités et des employés. V2 DEVELOPPEMENT a aidé au lancement du programme grec de résidence permanente des investisseurs en 2013, qui est devenu le programme d'investissement le plus populaire au monde en 2018, dépassant les EB5 américains dans les demandes réelles approuvées. Suite à son succès national, V2 DEVELOPPEMENT est une entreprise véritablement tournée vers l'extérieur avec un pied international toujours plus fort. Parallèlement à son QG d'Athènes et à ses 3 succursales en Grèce, V2 DEVELOPPEMENT se trouve à Pékin, Shanghai, Guangzhou en Chine, Paris, Dubaï, Nairobi, Ho Chi Minh, Doha et Lahore.