  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. V² DEVELOPMENT

V² DEVELOPMENT

Grèce, Municipality of Athens
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
1962
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 années 7 mois
Langues
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Site web
Site web
www.vsquared2.com/
À propos du développeur

V2 DÉVELOPPEMENT

De son passé glorieux à un présent solide et un avenir encore plus prometteur, V2 DEVELOPPEMENT est la société de développement résidentiel No1 en Grèce.

DEVELOPPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ LUXURIQUE EN GRÈCE

Un successeur d'ERGON, la société qui depuis 1962 a défini le secteur immobilier en Grèce, V2 DEVELOPPEMENT a vendu plus de 7000 actifs immobiliers dans une large gamme d'ap-plications, allant du résidentiel et de détail aux hôtels et entrepôts pour un total de 4.5 millions de mètres carrés. V2 DEVELOPPEMENT offre un rendement financier inégalé et la fierté de posséder des actifs tout en améliorant la satisfaction des clients, des collectivités et des employés. V2 DEVELOPPEMENT a aidé au lancement du programme grec de résidence permanente des investisseurs en 2013, qui est devenu le programme d'investissement le plus populaire au monde en 2018, dépassant les EB5 américains dans les demandes réelles approuvées. Suite à son succès national, V2 DEVELOPPEMENT est une entreprise véritablement tournée vers l'extérieur avec un pied international toujours plus fort. Parallèlement à son QG d'Athènes et à ses 3 succursales en Grèce, V2 DEVELOPPEMENT se trouve à Pékin, Shanghai, Guangzhou en Chine, Paris, Dubaï, Nairobi, Ho Chi Minh, Doha et Lahore.

Prestations de service

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

La transformation des idées en projets concrets a été V2 DEVELOPPEMENT, le principal domaine d'expertise. Ajouter de la valeur aux propriétés par l'aménagement de terrains bruts, la construction ou la rénovation est un processus d'affaires complexe que nous avons maîtrisé pendant notre long et réussi cours sur le marché.

CONSTRUCTION

Que vous construisiez à partir de zéro ou rénoviez une ancienne propriété, la construction a été l'un des principaux moteurs de la croissance de notre entreprise. Utilisant les techniques les plus sûres, les matériaux de haute qualité et le style avant-gardiste, nous créons les structures de construction qui sont destinées à devenir des classiques futurs.

GESTION DES BIENS

Notre relation avec l'immobilier va au-delà de l'ordinaire. Pour les propriétés génératrices de revenus, nous pouvons nous assurer que tout fonctionne bien et prendre soin de toutes les tâches quotidiennes pour le compte de nos clients.

TRADAGE

L'immobilier a traditionnellement été l'un des principaux domaines d'intervention en Grèce. L'intérêt s'est considérablement accru et les investisseurs étrangers recherchent et achètent maintenant des propriétés. V2 DEVELOPPEMENT est le canal de choix pour l'achat et la vente de biens immobiliers en Grèce.

Nouveaux bâtiments
Voir tout 4 nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grèce
depuis
$307,296
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Traversed by tram line that connects it to Athens center and the riviera, Nea Smirni is developed around its popular square, providing an amazing selection of options for entertainment, sports, dining and shopping! Nea Smirni is one of the most vibrant residential suburbs and the 7 apartment…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Laisser une demande
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$289,001
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 3
Surface 68 m²
1 objet immobilier 1
V² DEVELOPMENT MARINA RESIDENCES is perfectly located in the heart of Mikrolimano in Piraeus. Lined with cafes, restaurants and bars, Mikrolimano is a popular destination, preferred by Athenians, locals and visitors looking for a charming and picturesque spot to spend free time. Mikrolima…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
68.0
307,459
Développeur
V² DEVELOPMENT
Laisser une demande
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$289,001
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Bel Air Residences are located in Elliniko, an upscale suburb, situated the enchanting Athenian riviera. The area is being transformed by an ongoing €8 Βillion pioneering project for Athens, with great emphasis on the creation of a world-class metropolitan park, as well as the enhancement of…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Laisser une demande
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$337,734
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 5
MALIBU RESIDENCES is the new residential project located in the lush suburb of Elliniko, right on the Athenian Riviera. Featuring 6 beautiful 2 bedroom apartments, one 4 bedroom Maisonette and built with our high construction standards, MALIBU Residences are a unique opportunity to secure ac…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Laisser une demande
Nos agents en Grèce
Victoria Davydova
Victoria Davydova
1 propriété
Autres développeurs
VITRUVIUS INVESTMENTS
Grèce, Municipality of Athens
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 3
Vitruvius Development, est une entreprise de construction forte et innovante située dans le centre d'Athènes et a une présence très active ces dernières années dans la capitale grecque à travers des projets uniques. Combinant de nombreuses années d'expérience et d'expertise, notre équipe est…
Laisser une demande
Marina Villas
Grèce, Pefkochori
Année de création de l'entreprise 2021
Nouveaux bâtiments 2
« MARINA VILLAS » est une société de construction fiable, en développement dynamique dans le nord de la Grèce, des taux de construction stables, le respect des délais et des caractéristiques de qualité des installations.Stratégie « MARINA VILLAS IKE » — acquisition de sites de construction d…
Laisser une demande
First Seat
Grèce, Municipality of Athens
First Seat est une société immobilière établie et en croissance rapide en Grèce. Notre succès est fondé sur la confiance, le professionnalisme et nos relations durables, où nous mettons notre client avant tout.Nos consultants expérimentés sont passionnés par la transformation des actifs en i…
Laisser une demande
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Grèce, Thermaikos Municipality
Année de création de l'entreprise 2018
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 2
L'activité principale de GRACE est la construction, la conception architecturale, la reconstruction, la conception de complexes résidentiels, villas individuelles et autres objets immobiliers.Nos services et travaux de construction sont fabriqués selon la qualité européenne en utilisant des …
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller