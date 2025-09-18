V2 DÉVELOPPEMENT
De son passé glorieux à un présent solide et un avenir encore plus prometteur, V2 DEVELOPPEMENT est la société de développement résidentiel No1 en Grèce.
DEVELOPPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ LUXURIQUE EN GRÈCE
Un successeur d'ERGON, la société qui depuis 1962 a défini le secteur immobilier en Grèce, V2 DEVELOPPEMENT a vendu plus de 7000 actifs immobiliers dans une large gamme d'ap-plications, allant du résidentiel et de détail aux hôtels et entrepôts pour un total de 4.5 millions de mètres carrés. V2 DEVELOPPEMENT offre un rendement financier inégalé et la fierté de posséder des actifs tout en améliorant la satisfaction des clients, des collectivités et des employés. V2 DEVELOPPEMENT a aidé au lancement du programme grec de résidence permanente des investisseurs en 2013, qui est devenu le programme d'investissement le plus populaire au monde en 2018, dépassant les EB5 américains dans les demandes réelles approuvées. Suite à son succès national, V2 DEVELOPPEMENT est une entreprise véritablement tournée vers l'extérieur avec un pied international toujours plus fort. Parallèlement à son QG d'Athènes et à ses 3 succursales en Grèce, V2 DEVELOPPEMENT se trouve à Pékin, Shanghai, Guangzhou en Chine, Paris, Dubaï, Nairobi, Ho Chi Minh, Doha et Lahore.
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
La transformation des idées en projets concrets a été V2 DEVELOPPEMENT, le principal domaine d'expertise. Ajouter de la valeur aux propriétés par l'aménagement de terrains bruts, la construction ou la rénovation est un processus d'affaires complexe que nous avons maîtrisé pendant notre long et réussi cours sur le marché.
CONSTRUCTION
Que vous construisiez à partir de zéro ou rénoviez une ancienne propriété, la construction a été l'un des principaux moteurs de la croissance de notre entreprise. Utilisant les techniques les plus sûres, les matériaux de haute qualité et le style avant-gardiste, nous créons les structures de construction qui sont destinées à devenir des classiques futurs.
GESTION DES BIENS
Notre relation avec l'immobilier va au-delà de l'ordinaire. Pour les propriétés génératrices de revenus, nous pouvons nous assurer que tout fonctionne bien et prendre soin de toutes les tâches quotidiennes pour le compte de nos clients.
TRADAGE
L'immobilier a traditionnellement été l'un des principaux domaines d'intervention en Grèce. L'intérêt s'est considérablement accru et les investisseurs étrangers recherchent et achètent maintenant des propriétés. V2 DEVELOPPEMENT est le canal de choix pour l'achat et la vente de biens immobiliers en Grèce.