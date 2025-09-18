À propos du développeur

« MARINA VILLAS » est une société de construction fiable, en développement dynamique dans le nord de la Grèce, des taux de construction stables, le respect des délais et des caractéristiques de qualité des installations.

Stratégie « MARINA VILLAS IKE » — acquisition de sites de construction de haute qualité pour des projets de développement, la réalisation la plus efficace de leur potentiel de création des meilleurs objets sur le marché qui répondent aux exigences les plus modernes pour les matériaux et les technologies de construction.