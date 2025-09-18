  1. Realting.com
Marina Villas

Grèce, Pefkochori
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
2021
Sur la plateforme
2 années 4 mois
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Site web
aura.marina-villas.com/el/ https://grace.marina-villas.com/
À propos du développeur

« MARINA VILLAS » est une société de construction fiable, en développement dynamique dans le nord de la Grèce, des taux de construction stables, le respect des délais et des caractéristiques de qualité des installations.

Stratégie « MARINA VILLAS IKE » — acquisition de sites de construction de haute qualité pour des projets de développement, la réalisation la plus efficace de leur potentiel de création des meilleurs objets sur le marché qui répondent aux exigences les plus modernes pour les matériaux et les technologies de construction.

Prestations de service

Il met en œuvre des projets dans le domaine de l'immobilier résidentiel dans le nord de la Grèce: construction, conception architecturale, reconstruction, conception de complexes résidentiels, villas individuelles et autres objets immobiliers.

