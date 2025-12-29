À propos du développeur

Royaume-Uni a de nombreuses années d'expérience dans la construction d'installations dans différents domaines d'activité socio-économique, à la fois la capitale et la république dans son ensemble, a un système établi de travail et de ressources humaines pour la mise en œuvre de projets d'investissement.

Par l'intermédiaire du Comité exécutif de la ville de Minsk du Royaume-Uni de CPM. Minsk a presque tous les objets socialement significatifs, parmi lesquels ces dernières années il est possible de distinguer des objets uniques tels que le Musée de la Grande Guerre patriotique, le Bâtiment de la Cour suprême de la République du Bélarus, le Centre d'entraînement olympique en gymnastique rythmique, Palais de la République avec l'amélioration de la place Oktyabrskaya, Palais de hockey, patinoire intérieure dans le parc pour eux. Gorky, Palace of Children and Youth, Indoor Football Maneuge, National Library of the Republic of Belarus, hôtel cinq étoiles "Europe", complexe culturel et sportif multidisciplinaire "Minsk-Arena", échange de transport à l'intersection de la rue Lénine et de l'avenue Partisan, Restauration de la maison de maître sur le territoire du complexe de manoir Loshitsky.