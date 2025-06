À propos du développeur

Le groupe de sociétés «A-100 Development» fonctionne avec succès sur le marché immobilier résidentiel et commercial de la Biélorussie depuis plus de 15 ans. Le portefeuille de l'entreprise comprend des projets de grande envergure tels que «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo», «Zelyonye gorki», «Zelynyi Bor», les grands complexes commerciaux «Boro», ALL, ALL House, le réseau de stations-service A-100, le centre d'affaires «A-100», plusieurs complexes d'entrepôts, ainsi que des infrastructures sociales variées (jardins, écoles, espaces publics). Tous ces projets se distinguent par leur style reconnaissable et une atmosphère lumineuse et unique.