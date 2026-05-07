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YurStroyMash

Bélarus, Liesnia
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Type de compagnie
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Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2007
Sur la plateforme
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7 années 2 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
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www.newmogilev.by/
À propos du développeur

En 2013, une autre entreprise est apparue sur le marché de la construction de Belarus - LLC "YurStroyMash". La société se spécialise dans les immeubles résidentiels de niveau moyen (5 étages) et construit également des immeubles résidentiels de plusieurs étages (9-10 étages).
Les complexes résidentiels de YurStroyMash sont la combinaison optimale de prix et de qualité européenne.
Lors du choix des sites de développement, YurStroyMash prend en compte plusieurs facteurs:
la situation environnementale (certains complexes résidentiels sont construits dans des endroits pittoresques près des zones des parcs forestiers);
- proximité des infrastructures (écoles, jardins d'enfants, centres commerciaux à distance de marche);
- une bonne accessibilité des transports.

Parmi les projets mis en œuvre de LLC "YurStroyMash" à Mogilev - il y a l'immobilier dans les quartiers centraux prestigieux.
La plupart des nouveaux bâtiments "YurStroyMash" appartient à la catégorie "Confort". La société de construction utilise la technologie de brique éprouvée depuis des années, les murs sont isolés avec de la laine minérale (140 mm). Dans la construction de LLC "YurStroyMash" utilise activement les technologies modernes: des fenêtres à trois chambres et des chauffages italiens sont installés dans des complexes résidentiels, du plâtre amélioré est utilisé, des régulateurs de chaleur sont utilisés. Tous les appartements sont spacieux, avec une disposition réfléchie. Le développeur "YurStroyMash" déjà au stade de la construction essaie de minimiser les coûts supplémentaires pour les paiements de services publics.

Nos agents en Bélarus
Yuriy Gennadevich
Yuriy Gennadevich
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