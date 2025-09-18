  1. Realting.com
  База "Волосо"

База "Волосо"

Bélarus, Opsauski sielski Saviet
;
Type de compagnie
Sur la plateforme
3 années 1 mois
Langues
Русский
Site web
voloso.by
À propos du développeur

Complexe touristique "Voloso" dans le district de Braslav, région de Vitebsk, République de Biélorussie.
L'activité principale est la création et la gestion d'une entreprise touristique : design, mise en service, services aux clients, gestion du territoire.
Le complexe touristique comprend:
- 5 chalets de deux étages d'une superficie de 180 m2.
- complexe de baignade - 160 m2.
- restaurant 300 m2.
- bureau de sécurité 15 m2.
- superficie de 1 hectare
Le complexe touristique est prévu pour être intégré dans l'infrastructure touristique du Parc National « Lacs Braslav ».

Prestations de service

3 Phase de développement

Le concept de développement du complexe peut être divisé
trois étapes principales

  1. Achèvement de la construction complexe et du bien-être du territoire adjacent

  2. Construction d'un complexe hôtelier absolument nouveau et moderne

    Le complexe avec 60 chambres avec un restaurant, espace spa, salle de gym, piscine extérieure et intérieure, ainsi que des procédures médicales et cosmétiques, qui pourront recevoir les clients toute l'année.

  3. Création et développement d ' économies subsidiaires

    Sur le territoire adjacent de 50 hectares, il est prévu de créer un jardin de noisettes, d'organiser une ferme de serre et un atelier pour la fabrication de spécialités de viande pour fournir le complexe.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 23:37
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Aleksandr
Aleksandr
1 propriété
