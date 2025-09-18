À propos du développeur

Complexe touristique "Voloso" dans le district de Braslav, région de Vitebsk, République de Biélorussie.

L'activité principale est la création et la gestion d'une entreprise touristique : design, mise en service, services aux clients, gestion du territoire.

Le complexe touristique comprend:

- 5 chalets de deux étages d'une superficie de 180 m2.

- complexe de baignade - 160 m2.

- restaurant 300 m2.

- bureau de sécurité 15 m2.

- superficie de 1 hectare

Le complexe touristique est prévu pour être intégré dans l'infrastructure touristique du Parc National « Lacs Braslav ».