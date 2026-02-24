  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Minsk
  4. Complexe résidentiel Gulliver

Complexe résidentiel Gulliver

Minsk, Bélarus
depuis
$108,040
depuis
$1,684/m²
;
8
ID: 23268
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Bélarus
  • Ville
    Minsk
  • Métro
    Pushkinskaya (~ 600 m)
  • Métro
    Sportivnaya (~ 700 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    18

À propos du complexe

Русский Русский

A propos du projet

  • Complexe résidentiel "Gulliver" est un espace unique pour une vie confortable, situé au cœur de la ville. Du nord, le terrain est limité à la rue. Pritytskyi, du sud - Dunina-Martinkevich Rue, de l'ouest - le territoire du palais des glaces, de l'est - le territoire du marché couvert "Rakovsky Kirmash" et le cinéma Aurora.
  • Un emplacement pratique près du métro offre un accès facile à n'importe quel point de la ville, ainsi que la proximité des centres culturels, de divertissement et commerciaux.
  • Le projet prévoit la construction de 6 immeubles d'habitation, unis par un style et une philosophie uniques. Les façades des maisons sont faites de matériaux modernes, ce qui donne au complexe un look élégant.
  • Les résidents disposent d'un parking souterrain pour assurer l'entreposage sécuritaire et pratique des véhicules. Les ascenseurs et les entrées sont réalisés en tenant compte de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
  • Architecture high-tech, infrastructure pratique, parking souterrain, sécurité et proximité du divertissement. La combinaison parfaite de confort et de modernité.

Infrastructure

  • Gulliver offre une infrastructure interne étendue. Sur le territoire du complexe, il y a des terrains pour enfants et des terrains de sport, des aires de jeux pour les loisirs, des parcs bien entretenus.
  • Pour s'occuper de la santé des habitants du territoire sans développement, l'aménagement des pelouses, la plantation d'arbres et d'arbustes, l'installation de petites formes architecturales, l'éclairage est fourni.
  • Une connexion piétonne pratique est fournie des bâtiments résidentiels à l'arrêt des transports en commun dans la rue. Pritytsky, avec une échelle et une rampe.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 65.7 – 68.8
Prix ​​par m², USD 1,946 – 1,977
Prix ​​de l'appartement, USD 133,600 – 140,071
Appartements 3 chambres
Surface, m² 64.7 – 81.5
Prix ​​par m², USD 1,946 – 1,977
Prix ​​de l'appartement, USD 131,545 – 165,729

Localisation sur la carte

Minsk, Bélarus
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Dos
