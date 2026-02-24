Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Complexe résidentiel "Gulliver" est un espace unique pour une vie confortable, situé au cœur de la ville. Du nord, le terrain est limité à la rue. Pritytskyi, du sud - Dunina-Martinkevich Rue, de l'ouest - le territoire du palais des glaces, de l'est - le territoire du marché couvert "Rakovsky Kirmash" et le cinéma Aurora.
Un emplacement pratique près du métro offre un accès facile à n'importe quel point de la ville, ainsi que la proximité des centres culturels, de divertissement et commerciaux.
Le projet prévoit la construction de 6 immeubles d'habitation, unis par un style et une philosophie uniques. Les façades des maisons sont faites de matériaux modernes, ce qui donne au complexe un look élégant.
Les résidents disposent d'un parking souterrain pour assurer l'entreposage sécuritaire et pratique des véhicules. Les ascenseurs et les entrées sont réalisés en tenant compte de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Architecture high-tech, infrastructure pratique, parking souterrain, sécurité et proximité du divertissement. La combinaison parfaite de confort et de modernité.
Infrastructure
Gulliver offre une infrastructure interne étendue. Sur le territoire du complexe, il y a des terrains pour enfants et des terrains de sport, des aires de jeux pour les loisirs, des parcs bien entretenus.
Pour s'occuper de la santé des habitants du territoire sans développement, l'aménagement des pelouses, la plantation d'arbres et d'arbustes, l'installation de petites formes architecturales, l'éclairage est fourni.
Une connexion piétonne pratique est fournie des bâtiments résidentiels à l'arrêt des transports en commun dans la rue. Pritytsky, avec une échelle et une rampe.