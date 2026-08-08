  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. Treva Real Estate

Treva Real Estate

Sabah Residence, 10 Ziya Yusifzade, Baku 1003
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English
Nos agents en Azerbaïdjan
Miran Huseynov
Miran Huseynov
Autres développeurs
Park Hill Residence
Azerbaïdjan, Bakou
Propriété résidentielle 1
Le parc La société d'architecture et de construction Hill a commencé ses activités en 2014 dans le cadre du projet de la ville blanche de Bakou.Au cours de cette courte période, notre entreprise a commencé à se démarquer pour fournir à ses clients des projets de la plus haute qualité dans le…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller