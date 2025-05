À propos du développeur

L'histoire de la société d'investissement et de construction Realstroy commence en 2001. Nous construisons et vendons des complexes résidentiels et touristiques dans les villes de villégiature de Bulgarie. Nos installations répondent aux exigences élevées de qualité de construction, de confort et de sécurité de nos clients et de leur propriété.

Notre objectif principal est de s'assurer que nos clients sont pleinement satisfaits de leur coopération avec nous. Nous nous efforçons de suivre les nouvelles tendances de la construction, de travailler avec les meilleurs fournisseurs de matériaux et des spécialistes hautement qualifiés dans les domaines de l'architecture, de la construction et des finances. Cela nous donne l'occasion d'assurer la haute qualité de nos installations aux meilleurs prix (aux prix du développeur).

Le haut professionnalisme, le respect de nos partenaires et la réputation impeccable de notre entreprise vous donnent l'occasion de réaliser vos rêves en acquérant non seulement l'immobilier en Bulgarie, mais aussi votre deuxième maison.

Actuellement, les complexes Elite I, Elite II, Elite III et Elite 4 fonctionnent avec succès à Sunny Beach, dans la première côte du village de Ravda "Elite Ravda" et le complexe Elit dans la station hivernale de Pamporovo.

Le complexe Viyana (Nessebar Community) a été construit et attend de nouveaux propriétaires.

Un nouveau projet pour vivre toute l'année "Elite Nessebar" est également lancé, sans frais d'entretien et à cinq minutes du littoral.

Les complexes sont construits de manière à offrir un accès gratuit aux propriétaires et aux véhicules. Les espaces de loisirs avec piscines, restaurants et terrains de jeux sont équipés à l'intérieur des complexes. Les complexes ont des places de parking ou des garages, des magasins et des studios pour différents services.