Club house Elite Nesebar

Le nouveau bâtiment du constructeur pour une utilisation toute l'année! Pas plus de cinq minutes d'une belle plage et dans un endroit parfait! Pas de frais de maintenance!!! Il y a cinq étages + un sous-sol. 20 appartements, 20 places de parking, 20 entrepôts. Le bâtiment a une entrée et un ascenseur de haute qualité sera installé. Le bâtiment est conçu et construit conformément aux nouvelles normes et exigences introduites à partir d'avril 2024, en tenant compte de toutes les exigences environnementales, techniques et réglementaires actuelles. Il s'agit notamment des dimensions minimales des portes, de la largeur des couloirs, des escaliers et des balcons, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Le bâtiment est conçu conformément à toutes les normes et exigences pour une efficacité énergétique maximale. En outre, lors de la signature d'un contrat préliminaire, il est possible de commander l'installation de chauffage au sol électrique. Menuiserie de haute qualité (fenêtres) du célèbre fabricant Rehau avec verre haute énergie. Le bâtiment est en béton monolithique, les murs de cloison sont en briques de Porotherm. Le bâtiment est livré complètement fini (clé en main), et aucun plâtre ne sera utilisé pendant les travaux de finition dans les locaux (appartements). Des murs et un plafond en plâtre de haute qualité seront peints, stratifiés et en terre cuite sur le sol. Les appartements ont une entrée complète et des portes intérieures, sanitaires et salles de bains.) Dans le cadre du projet, des installations pour les systèmes de climatisation seront préparées. Pour l'étanchéité, des solutions modernes de sociétés telles que Gemini PGR, Pegasus Spot membrane de suppression de vapeur et bitume d'étanchéité Gemini P seront utilisées. Le bâtiment sera équipé d'un système de sécurité avec une serrure combinée, éclairage de façade.