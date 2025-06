À propos du développeur

Panah Group est une société de construction opérant principalement à Chypre-Nord. L'entreprise crée des projets résidentiels de haute qualité adaptés aux investisseurs locaux et internationaux. Leur portefeuille comprend une variété de propriétés telles que des villas et des appartements, avec des projets notables comme la résidence Magnolia, la résidence Aventus, et Sparda Villas situées dans des régions comme İskele, Famagusta, et Yeniboğaziçi.

Panah Group met l'accent sur la confiance, le professionnalisme, l'honnêteté et la durabilité. Sa mission est de bâtir sur une base de confiance et de créer les meilleurs endroits pour vivre.

panahgroup.com