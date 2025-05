À propos du développeur

Tunalı ìnşaat Şti. Ltd. a été fondée en 1976 et est devenue une entreprise familiale en 2004. Basé à Nicosie, nous nous spécialisons dans la construction, les adhésifs, les scellants, les produits chimiques et la restauration historique des bâtiments.

Nous travaillons avec des marques mondiales comme Mapei, Gürallar et Stoper, fournissant des services fiables et de haute qualité. Avec plus de 3 millions de mètres carrés de projets d'isolation, nous avons gagné une solide réputation dans l'industrie.

Notre mission est de fournir des solutions fiables, durables et de haute qualité, en nous aidant à nous développer et à nous adapter aux besoins de nos clients.

Notre vision est d'être un chef de file dans le secteur en offrant des solutions innovantes, en restant fidèle à nos valeurs d'honnêteté et en continuant à offrir des services exceptionnels.