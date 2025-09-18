  1. Realting.com
Alpcans Construction

Chypre du Nord, Lefka
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
2003
Sur la plateforme
2 années 6 mois
Langues
English, Русский, Türkçe
Site web
alpcantowerskeywest.com
Notre société, engagée dans la vente de terrains, le stationnement et la construction depuis 2003, a obtenu des résultats positifs sous la direction de son fondateur, Yuksel Alpkan. En seulement quelques années, Alpcans a mis en œuvre avec succès des projets de qualité. Des projets tels que les tours Alpcan à la Gimiconaga Lefka, les tours Alpcan Mira, les maisons Alpcan Prestige à Guzelurt et les tours Alpcan Key West à Gaziveren sont parmi nos projets, qui ravissent nos clients et investisseurs.

Fidan Karimli
Fidan Karimli
7 propriétés
