À propos du développeur

La société KYRIAKIDIS CONSTRUCTION est située dans la ville historique et pittoresque de Chania. Depuis 1994, elle est engagée dans la construction de logements de haute qualité en pierre et classiques. La société a déjà contacté de nombreuses études sur les travaux privés et publics, et a également construit des maisons de valeur et d'esthétique, des locaux d'affaires, des unités hôtelières, des installations de loisirs et plus encore.

En appliquant des connaissances techniques spécialisées et du personnel expérimenté, l'entreprise garantit l'achèvement de tout projet avec cohérence dans le temps et la qualité.

Dans le bureau beau et confortable de Kyriakidis Développement, vous pouvez vous familiariser avec toutes nos propriétés, obtenir des conseils complets de nos experts, apprendre toutes les nuances d'achat de propriété en Grèce et vous familiariser avec la plus grande île de Crète.