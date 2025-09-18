  1. Realting.com
Kyriakidis Construction

Russie, Moscou
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
1994
Sur la plateforme
2 années 6 mois
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Site web
www.kyriakidis.eu
À propos du développeur

La société KYRIAKIDIS CONSTRUCTION est située dans la ville historique et pittoresque de Chania. Depuis 1994, elle est engagée dans la construction de logements de haute qualité en pierre et classiques. La société a déjà contacté de nombreuses études sur les travaux privés et publics, et a également construit des maisons de valeur et d'esthétique, des locaux d'affaires, des unités hôtelières, des installations de loisirs et plus encore.

En appliquant des connaissances techniques spécialisées et du personnel expérimenté, l'entreprise garantit l'achèvement de tout projet avec cohérence dans le temps et la qualité.

Dans le bureau beau et confortable de Kyriakidis Développement, vous pouvez vous familiariser avec toutes nos propriétés, obtenir des conseils complets de nos experts, apprendre toutes les nuances d'achat de propriété en Grèce et vous familiariser avec la plus grande île de Crète.

Prestations de service

DESIGN ARCHITECTURAL

  • Conception et développement conceptuels
  • Dessins, plans et diagrammes
  • Développement de modèles à l'échelle 3D
  • Présentation générale

SERVICES D'APPUI JURIDIQUE

  • Toutes les études générales
  • Processus d ' octroi de licences de construction
  • Contrôle technique
  • Contrats et certifications

TOUTE CONSTRUCTION DE TYPE

  • Budget général du projet
  • Restauration de vieilles maisons
  • Rénovation intérieure et extérieure
  • Surveillance du site

SERVICES D ' ENTRETIEN DES MÉNAGES

  • Services après-vente
  • Entretien et nettoyage
  • Services d'aménagement paysager et d'entretien (vert/pool)

SERVICES SPÉCIALISÉS

  • Connexion électrique
  • Connexions communes générales (eau/internet/téléphone)
  • Décoration par des professionnels spécialisés
  • Étude de viabilité du projet

APRÈS LA GESTION DE LA VENTE

  • Permis de séjour
  • Location à des fins touristiques
  • Gestion des réservations
  • Surveillance et contrôle
Demokrit Tersenov
Demokrit Tersenov
38 propriétés
