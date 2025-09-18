  1. Realting.com
DKG Development

Grèce, Municipality of Kallithea
Développeur
2019
2 années 1 mois
English, Русский, Ελληνικά
dkg-development.com
À propos du développeur

DKG Development — société de construction d'investissement. Notre société est l'un des principaux acteurs du marché immobilier grec. Nous sommes spécialisés dans la mise en œuvre de projets de construction. Nous coopérons avec succès avec des entreprises internationales, des fondations et des partenaires privés.

Notre mission — est de construire des objets impeccablement de haute qualité et élégants.

Au cours des dernières années, DKG a modifié les coordonnées de la vie moderne à Athènes, en développant des objets immobiliers distinctifs qui offrent une qualité de vie améliorée, un excellent design et une valeur incomparable. Grâce à ses installations remarquables, DKG a obtenu un succès enviable, qui est devenu la base de la réputation d'une entreprise de qualité basée sur les hautes caractéristiques techniques intégrées dans chaque propriété.

Depuis sa création en 2019, l'objectif de l'entreprise est sans équivoque : construire des relations à long terme pour que la Grèce devienne un lieu sûr pour l'investissement, qui offre un faible risque et des avantages élevés, concevoir et créer des biens immobiliers, qui méritent leur présence, offrant quelque chose unique et unique, au bénéfice de la société dans son ensemble.

Prestations de service
  • Services de construction
  • Gestion de projet
  • Conseil aux entreprises
  • Support juridique des transactions
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 04:00
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Lundi
08:00 - 18:00
Mardi
08:00 - 18:00
Mercredi
08:00 - 18:00
Jeudi
08:00 - 18:00
Vendredi
08:00 - 18:00
Samedi
08:00 - 18:00
Dimanche
Jour de congé
Nouveaux bâtiments
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grèce
depuis
$177,436
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 59 m²
1 objet immobilier 1
🐝 Aperçu du projet  Moschato Hive est un projet exclusif qui transforme le statut du terrain d'industriel en résidentiel, ouvrant de nouvelles opportunités pour les investisseurs et les résidents. Ce développement combine des concepts architecturaux modernes avec des normes élevées de confor…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
59.0
343,889
Développeur
DKG Development
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$148,162
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
Urbain et élégant «Allure Business Condos» – est un immeuble de 8 étages de 38 appartements dans la région de Kalithea.  Ce projet résidentiel se distingue sensiblement des bâtiments voisins par sa façade blanche comme neige avec des clôtures en treillis métallique sur les balcons. Ces petit…
Développeur
DKG Development
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Grèce
depuis
$108,148
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 21 m²
1 objet immobilier 1
Le projet unique "Laurel" appartements avec services dans le centre d'Athènes. Trois étages de 19 unités chacun avec un prix fixe de 100 000 euros par studio. Les appartements avec services sont des logements flexibles entièrement meublés et équipés des dernières tendances en matière d…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
21.0
130,441
Développeur
DKG Development
Nos agents en Grèce
Vitaliya Olshevskaya
Vitaliya Olshevskaya
4 propriétés
