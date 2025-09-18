À propos du développeur

DKG Development — société de construction d'investissement. Notre société est l'un des principaux acteurs du marché immobilier grec. Nous sommes spécialisés dans la mise en œuvre de projets de construction. Nous coopérons avec succès avec des entreprises internationales, des fondations et des partenaires privés.

Notre mission — est de construire des objets impeccablement de haute qualité et élégants.

Au cours des dernières années, DKG a modifié les coordonnées de la vie moderne à Athènes, en développant des objets immobiliers distinctifs qui offrent une qualité de vie améliorée, un excellent design et une valeur incomparable. Grâce à ses installations remarquables, DKG a obtenu un succès enviable, qui est devenu la base de la réputation d'une entreprise de qualité basée sur les hautes caractéristiques techniques intégrées dans chaque propriété.

Depuis sa création en 2019, l'objectif de l'entreprise est sans équivoque : construire des relations à long terme pour que la Grèce devienne un lieu sûr pour l'investissement, qui offre un faible risque et des avantages élevés, concevoir et créer des biens immobiliers, qui méritent leur présence, offrant quelque chose unique et unique, au bénéfice de la société dans son ensemble.