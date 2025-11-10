Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bungalows à vendre en Theletra, Chypre

Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,48M
Bungalow 3 chambres dans Theletra, Chypre
Bungalow 3 chambres
Theletra, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
For sale: A three-bedroom bungalow located in the picturesque Theletra village in the Paphos…
$255,466
Caractéristiques des propriétés en Theletra, Chypre

