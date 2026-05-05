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Immobilier commercial en Péyia, Chypre

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6 propriétés total trouvé
Restaurant dans Péyia, Chypre
Restaurant
Péyia, Chypre
Situé sur une colline dans la prestigieuse zone des grottes de la mer de Peyia, ce terrain o…
$1,99M
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Propriété commerciale dans Péyia, Chypre
Propriété commerciale
Péyia, Chypre
Nombre d'étages 4
Un bâtiment commercial situé dans le quartier de Coral Bay à Pegeia, Paphos, à proximité de …
$1,84M
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VIDI GROUP
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Restaurant dans Péyia, Chypre
Restaurant
Péyia, Chypre
Situé sur une colline dans la partie supérieure du village de Peia, ce terrain résidentiel o…
$497,486
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Autre 490 m² dans Péyia, Chypre
Autre 490 m²
Péyia, Chypre
Surface 490 m²
Une occasion rare d'acquérir un bâtiment commercial entièrement reconstruit (2022) au coeur …
$1,84M
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Fox Smart Estate Agency
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Autre 260 m² dans Péyia, Chypre
Autre 260 m²
Péyia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 260 m²
Une excellente opportunité d'investissement au cœur de Pegeia, Paphos, offrant une collectio…
$176,168
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Fox Smart Estate Agency
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Boutique 52 m² dans Péyia, Chypre
Boutique 52 m²
Péyia, Chypre
Surface 52 m²
Cet emplacement unique est situé au cœur de l'une des destinations touristiques les plus fré…
$431,096
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