Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Pera Pedi
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Pera Pedi, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
The property is an agricultural land located in Pera Pedi village of Limassol. The land …
$63,867
Laisser une demande
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Laisser une demande
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pera Pedi, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller