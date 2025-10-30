Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Pera Pedi, Chypre

Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Available land in Pera Pedi, Limassol.It has an area of 3,316sqm and benefits from c. 10m ro…
$137,023
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
The property is an agricultural land located in Pera Pedi village of Limassol. The land …
$63,867
Monte OnlineMonte Online
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Residential Land of 7070 sqm located in Pera Pedi village is available now. The land is in …
$342,557
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Available for sale is the 1/4 share of a residential land, with an area of 2,759sq.m. in Per…
$71,995
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Residential land of 11037sqm located in Pera Pedi village in Limassol. The land is in H6 zon…
$522,544
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
The property consists of three residential fields in Pera Pedi. They are located 800m from t…
$325,139
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
The property  is a land in Pera Pedi village in Limassol located in a quiet and beautiful ar…
$69,673
Atlas PropertyAtlas Property

