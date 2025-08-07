Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec jardin à vendre en Paralimni Deyneia Municipality, Chypre

Paralímni
142
Protarás
83
Derýnia
3
7 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Kápparis, Chypre
Villa 5 chambres
Kápparis, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 325 m²
Cette villa de 5 chambres à Semera Beachfront Residences offre une rare combinaison de luxe …
$3,89M
Villa 4 chambres dans Paralímni, Chypre
Villa 4 chambres
Paralímni, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 452 m²
Alaya Eco Friendly Residence dispose de villas luxueuses de 4 chambres avec piscines privées…
$1,58M
Villa 3 chambres dans Paralímni, Chypre
Villa 3 chambres
Paralímni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 335 m²
Ariel Residences propose d'élégantes villas de 3 chambres avec piscines privées, situées sur…
$759,745
Villa 5 chambres dans Paralímni, Chypre
Villa 5 chambres
Paralímni, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 415 m²
Alaya Eco Friendly Residence propose des villas exclusives de 5 chambres avec de vastes terr…
$1,72M
Villa 3 chambres dans Paralímni, Chypre
Villa 3 chambres
Paralímni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 369 m²
Villas Almaria Phase D propose des villas spacieuses de 3 chambres avec piscines privées et …
$724,678
Villa 3 chambres dans Paralímni, Chypre
Villa 3 chambres
Paralímni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 452 m²
Ariel Residences propose des villas élégantes de 3 chambres avec piscines privées, réparties…
$788,966
Villa 3 chambres dans Paralímni, Chypre
Villa 3 chambres
Paralímni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 241 m²
Olivia Villas dispose d'élégantes villas de 3 chambres avec piscines privées et des terrains…
$666,238
