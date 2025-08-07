Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec garage à vendre en Paralimni Deyneia Municipality, Chypre

3 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Kápparis, Chypre
Villa 5 chambres
Kápparis, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 325 m²
Cette villa de 5 chambres à Semera Beachfront Residences offre une rare combinaison de luxe …
$3,89M
Villa 3 chambres dans Paralímni, Chypre
Villa 3 chambres
Paralímni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 335 m²
Ariel Residences propose d'élégantes villas de 3 chambres avec piscines privées, situées sur…
$759,745
Villa 3 chambres dans Paralímni, Chypre
Villa 3 chambres
Paralímni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 452 m²
Ariel Residences propose des villas élégantes de 3 chambres avec piscines privées, réparties…
$788,966
