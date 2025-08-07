Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Paralimni Deyneia Municipality, Chypre

Paralímni
11
Protarás
5
15 propriétés total trouvé
Boutique 62 m² dans Paralímni, Chypre
Boutique 62 m²
Paralímni, Chypre
Surface 62 m²
Nombre d'étages 2
Cet excellent magasin d'occasion offre un espace intérieur pratique de 61,5 m2, idéal pour u…
$179,294
Laisser une demande
Propriété commerciale 620 m² dans Frénaros, Chypre
Propriété commerciale 620 m²
Frénaros, Chypre
Nombre de salles de bains 8
Surface 620 m²
Un développement commercial, construit dans trois parcelles à Frenaros. Le développement a é…
$695,111
Laisser une demande
Investissement 5 230 m² dans Paralímni, Chypre
Investissement 5 230 m²
Paralímni, Chypre
Surface 5 230 m²
Ce projet est un nouveau développement étonnant situé au centre de perneras zone touristique…
$17,13M
Laisser une demande
Boutique 130 m² dans Paralímni, Chypre
Boutique 130 m²
Paralímni, Chypre
Surface 130 m²
A vendre: Boutique spacieuse d'une surface intérieure de 130 mètres carrés, idéalement situé…
$329,669
Laisser une demande
Hôtel dans Paralímni, Chypre
Hôtel
Paralímni, Chypre
Hotel for sale in Protaras area. For any serious required please contact us. The hotel is f…
$18,85M
Laisser une demande
Hôtel 7 400 m² dans Paralímni, Chypre
Hôtel 7 400 m²
Paralímni, Chypre
Chambres 190
Surface 7 400 m²
Four star beachfront hotel for sale in Protaras area. For any required please contact us.
$25,50M
Laisser une demande
Bureau 155 m² dans Paralímni, Chypre
Bureau 155 m²
Paralímni, Chypre
Surface 155 m²
A vendre: Spacieux bâtiment commercial d'une superficie totale de 155 m2, situé dans le cent…
$763,444
Laisser une demande
Bureau 421 m² dans Derýnia, Chypre
Bureau 421 m²
Derýnia, Chypre
Surface 421 m²
Un bureau à vendre à Deryneia. Il est situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage mixte. …
$573,466
Laisser une demande
Boutique 150 m² dans Kápparis, Chypre
Boutique 150 m²
Kápparis, Chypre
Surface 150 m²
Opportunité commerciale Resort-Style à Kapparis Expérimentez le potentiel d'affaires premium…
$564,744
Laisser une demande
Hôtel dans Paralímni, Chypre
Hôtel
Paralímni, Chypre
Sea Front Land in Protaras area Exclusive property - Ideal for the development of Mixed Used…
$9,98M
Laisser une demande
Boutique 68 m² dans Paralímni, Chypre
Boutique 68 m²
Paralímni, Chypre
Surface 68 m²
A vendre : magasin bien entretenu avec propriété secondaire, d'une superficie intérieure de …
$179,294
Laisser une demande
Hôtel dans Paralímni, Chypre
Hôtel
Paralímni, Chypre
Chambres 123
A Beach Front (par la mer) Hôtel & Spa à la zone touristique de Protaras - 123 chambres L'Hô…
$17,13M
Laisser une demande
Boutique 575 m² dans Frénaros, Chypre
Boutique 575 m²
Frénaros, Chypre
Surface 575 m²
La propriété comprend trois parcelles résidentielles adjacentes comprenant un supermarché, u…
$817,751
Laisser une demande
Investissement 1 494 m² dans Frénaros, Chypre
Investissement 1 494 m²
Frénaros, Chypre
Chambres 31
Surface 1 494 m²
Cette offre concerne une participation de 75% dans une paire de terrains voisins à Frenaros.…
$1,03M
Laisser une demande
Investissement 275 m² dans Paralímni, Chypre
Investissement 275 m²
Paralímni, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 275 m²
Cette propriété correspond à la moitié de la parcelle, qui se rapporte à un bâtiment résiden…
$411,160
Laisser une demande

Types de propriétés en Paralimni Deyneia Municipality

hôtels
immeubles de placement
magasins
