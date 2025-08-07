Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétés d'investissement à vendre en Paralimni Deyneia Municipality, Chypre

3 propriétés total trouvé
Investissement 5 230 m² dans Paralímni, Chypre
Investissement 5 230 m²
Paralímni, Chypre
Surface 5 230 m²
Ce projet est un nouveau développement étonnant situé au centre de perneras zone touristique…
$17,13M
Investissement 1 494 m² dans Frénaros, Chypre
Investissement 1 494 m²
Frénaros, Chypre
Chambres 31
Surface 1 494 m²
Cette offre concerne une participation de 75% dans une paire de terrains voisins à Frenaros.…
$1,03M
Investissement 275 m² dans Paralímni, Chypre
Investissement 275 m²
Paralímni, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 275 m²
Cette propriété correspond à la moitié de la parcelle, qui se rapporte à un bâtiment résiden…
$411,160
